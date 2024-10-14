UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Beyaz Rusya ile Lüksemburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beyaz Rusya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beyaz Rusya ile Lüksemburg karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Beyaz Rusya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEYAZ RUSYA - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beyaz Rusya - Lüksemburg maçı 15 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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