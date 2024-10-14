İsviçre - Danimarka maçı saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsviçre ile Danimarka karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsviçre - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2024- 12:20