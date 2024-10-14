UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İspanya ile Sırbistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Sırbistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İspanya - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Sırbistan maçı 15 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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