UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İskoçya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İskoçya ile Portekiz karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Portekiz maçı 15 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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