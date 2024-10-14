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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Polonya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
POLONYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Polonya - Hırvatistan maçı 15 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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