Polonya - Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Polonya ile Hırvatistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Polonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2024- 12:21