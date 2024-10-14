Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçı saat kaçt, hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kuzey İrlanda ile Bulgaristan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.10.2024- 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024- 12:20