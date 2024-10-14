👉Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Kuzey İrlanda ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KUZEY İRLANDA - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kuzey İrlanda - Bulgaristan maçı 15 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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