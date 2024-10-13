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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Almanya ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ALMANYA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya - Hollanda maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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