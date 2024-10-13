UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Ukrayna ile Çek Cumhuriyeti karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ukrayna - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ukrayna ile Çek Cumhuriyeti karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ukrayna - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - ÇEK CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna - Çek Cumhuriyeti maçı 14 Ekim Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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