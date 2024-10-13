Bosna Hersek - Macaristan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bosna Hersek ile Macaristan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bosna Hersek - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2024- 14:31 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024- 14:31