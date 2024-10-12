Malta - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malta sahasında Moldova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Malta - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Malta ile Moldova karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Malta - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta - Moldova maçı 13 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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