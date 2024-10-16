Malatya'da gerçekleşen deprem için TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun paylaşımı

Malatya'da gerçekleşen deprem için Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun paylaşımı.

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

TFF VE KULÜPLERDEN GEÇMİŞ OLSUN PAYLAŞIMLARI