Lihtenştayn - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn sahasında Cebelitarık'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lihtenştayn - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉Lihtenştayn - Cebelitarık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn ile Cebelitarık karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lihtenştayn - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİHTENŞTAYN - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - Cebelitarık maçı 13 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈