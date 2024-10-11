Güney Kıbrıs - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Güney Kıbrıs sahasında Romanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Güney Kıbrıs - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Güney Kıbrıs ile Romanya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Güney Kıbrıs - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY KIBRIS - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Kıbrıs - Romanya maçı 12 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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