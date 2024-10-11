Belarus - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Belarus sahasında Kuzey İrlanda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Belarus - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Belarus ile Kuzey İrlanda karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Belarus - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELARUS - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belarus - Kuzey İrlanda maçı 12 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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