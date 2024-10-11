İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya sahasında Danimarka'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İspanya ile Danimarka karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İspanya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Danimarka maçı 12 Ekim Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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