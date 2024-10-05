İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Bologna sahasında Parma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Bologna - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Parma 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Parma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Parma maçı 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.