İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lazio sahasında Empoli'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lazio - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Empoli 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lazio - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Empoli maçı 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve S Sport ile S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.