1. FC Heidenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da 6. hafta maçında 1. FC Heidenheim ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 1. FC Heidenheim - RB Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2024- 16:39