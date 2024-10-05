Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da 6. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2024- 16:45