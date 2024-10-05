Fransa Ligue 1'de heyecan sürüyor. Nice sahasında PSG'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Nice - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nice ile PSG 7. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - PSG maçı 6 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 3 ile Tod'dan canlı yayınlanacak.