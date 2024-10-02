Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Okhdood ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Peki, Al Okhdood - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Al Okhdood - Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Okhdood ile Al Ittihad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Okhdood - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL OKHDOOD - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Okhdood - Al Ittihad maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.