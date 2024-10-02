Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Wehda ile Al Fayha karşı karşıya gelecek. Peki, Al Wehda - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Al Wehda - Al Fayha maçını canlı takip etmek için tıklayın

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Wehda ile Al Fayha kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Wehda - Al Fayha maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WEHDA - AL FAYHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Wehda - Al Fayha maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.