Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ettifaq ile Al Raed karşı karşıya gelecek. Peki, Al Ettifaq - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Al Ettifaq - Al Raed maçını canlı takip etmek için tıklayın

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ettifaq ile Al Raed kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ettifaq - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ETTIFAQ - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ettifaq - Al Raed maçı 3 Ekim Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.