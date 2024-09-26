Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Quadisiya sahasında Al Ahli Jeddah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Quadisiya - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Quadisiya - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Quadisiya ile Al Ahli Jeddah karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Quadisiya - Al Ahli Jeddah ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Quadisiya - Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Quadisiya - Al Ahli Jeddah maçı 27 Eylül Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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