Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad-Jeddah sahasında Al Khaleej'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ittihad-Jeddah ile Al Khaleej karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad-Jeddah - Al Khaleej maçı 27 Eylül Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.