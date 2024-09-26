Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Nassr sahasında Al Wahda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Al Nassr - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Nassr ile Al Wahda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Nassr - Al Wahda ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Nassr - Al Wahda MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Nassr - Al Wahda maçı 27 Eylül Cuma günü saat 18.20'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

AL NASSR - AL WAHDA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN