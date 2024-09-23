Valencia - Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçıyla devam ediyor. Valencia ile Osasuna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Valencia - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
VALENCIA - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Valencia - Osasuna maçı 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
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