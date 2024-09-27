Fransa Ligue 1'in 6.haftasında Paris Saint-Germain sahasında Rennes'i 3-1 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 30 ile 68. dakikada Bradley Barcola ve 58.dakikada Lee Kang-in kaydetti.

Rennes'in golünü ise 75. dakikada Arnaud Kalimendo (P) kaydetti.

Rennes, maçın 88. dakikasında Alidu Seidu'nun golüyle durumu 3-2 yaptı ancak VAR incelemesi sonrası gol geçersiz sayıldı.

Paris Saint-Germain bu sonuçla birlikte puanını 16'ya çıkartarak liderliğini sürdürdü. Rennes ise 7 puanda kaldı.

Ligue 1'in 7.haftasında Paris Saint-Germain, Nice deplasmanına konuk olacak; Rennes ise Monaco'yu evinde ağırlayacak.