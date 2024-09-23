Real Madrid - Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçıyla devam ediyor. Real Madrid ile Alaves karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL MADRID - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Madrid - Alaves maçı 24 Eylül Salı günü saat 22.00'de S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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