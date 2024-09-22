İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Bu sezon ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 yenilgi, 1 beraberlik alan Ada ekibi, Türk teknik adam Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı.
Erol Bulut, Cardiff City ile çıktığı 58 resmi maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; "Yönetim Kurulu olarak Erol Bulut'a tüm çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."
Cardiff City Football Club can confirm First Team Manager Erol Bulut has been relieved of his duties and will leave the Club with immediate effect. The Board of Directors wish to thank Erol for all of his hard work and wish him well for the future.— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) September 22, 2024