İspanya La Liga 6. haftaında Real Madrid, sahasında Espanyol'u konuk etti. Mücadeleyi eflatun beyazlı ekip 4-1 kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Dani Carvajal, 75. dakikada Rodrygo, 78. dakikada ise Vinicius Junior ve 90. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti.
Espanyol'un tek golü ise 54. dakikada Courtois'nın kendi kalesine attığı golle geldi.
Real Madrid'de Arda Güler maça 11'de başladı ve 55. dakikada yerini Vinicius'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 14'e çıkardı. Espanyol ise 7 puanda kaldı.