PARMA - UDINESE MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Parma - Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Parma ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.09.2024- 12:10