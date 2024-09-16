İspanya La Liga'da heyecan başladı. Mallorca ile Real Sociedad 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mallorca - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Mallorca ile Real Sociedad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mallorca - Real Sociedad maçı 17 Eylül Salı günü saat 20.00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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