Son dakika spor haberi: Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Nice, Saint-Etienne'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip tarihi bir 8-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. hafta maçında Nice, sahasında Saint-Etienne ile karşılaştı. Mücadeleyi Nice, 8-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Batubinsika (K.K), 7. dakikada Ndombele, 24. dakikada Cho, 26 ve 39. dakikada Moukoko, 76. dakikada Diop ve 86. dakikada penaltıdan Rosario kaydetti.

Franck Haise'nin öğrencileri bu sonuçla ligde 2. galibiyetlerini aldı, Saint Etienne ise 4. kez mağlup oldu.

Puanını 7'ye çıkaran Nice, zirveye doğru tırmanırken, Saint-Etienne 3 puanda kaldı.