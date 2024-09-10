Türkiye Kupas'nda heyecan başladı. İlk hafta maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor, Denizlispor'u konuk edecek. Bucak İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İbrahim Güner düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sinopspor - Düzcespor Sinopspor - Düzcespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. İlk hafta maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR - DENİZLİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor maçı 11 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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