Southampton 0-3 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) ManU deplasmanda kazandı!
Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Manchester United, konuk olduğu Southampton'ı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2024- 16:28
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Southampton ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşmayı Manchester United, Matthijs de Ligt, Marcus Rashford ve Alejandro Garnacho'nun golleriyle 3-0 kazandı.
Bu sonuçla Kırmızı Şeytanlar puanını 6'ya yükseltti. Southampton ise puanla tanışamadı.
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