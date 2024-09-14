Southampton 0-3 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET) ManU deplasmanda kazandı!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Manchester United, konuk olduğu Southampton'ı 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2024- 16:28