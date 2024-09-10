Türkiye Kupas'nda heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Sinopspor, Düzcespor'u konuk edecek. Sinop Üniversitesi sahasında oynanacak karşılaşmada Aslan Gökhan Çelik düdük çalacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Sinopspor - Düzcespor Sinopspor - Düzcespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sinopspor - Düzcespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Sinopspor ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sinopspor - Düzcespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİNOPSPOR - DÜZCESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinopspor - Düzcespor maçı 10 Eylül Salı günü saat 15.00'te A Spor'da ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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Sinopspor - Düzcespor maçı canlı izlemek için tıklayın