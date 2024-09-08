Romanya - Litvanya maçı hangi kanalda, saat kaçta? | UEFA Uluslar Ligi canlı izle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Romanya ile Litvanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2024- 15:40 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024- 15:40