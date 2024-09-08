Filip Kostic kimdir?

Sırbistan milli takımında sol orta saha, sol bek veya sol kanat oyuncusu olarak oynayan Filip Kostic'in hayatı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Transfer sezonunda adı Türk takımlarıyla anılan Filip Kostic hakkında arama motorlarında araştırılan Filip Kostic kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı ve oynadığı takımlar haberimizde...

Filip Kostic 2010 yılında 17 yaşındayken Radnički Kragujevac ile ilk profesyonel maçına çıktı. Adından sıklıkla söz ettiren Sırp futbolcu hakkında Filip Kostic kaç yaşında, nereli? sorguları yapılıyor. Filip Kostic oynadığı takımlar ve kariyeri hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

FILIP KOSTIC KİMDİR?

Filip Kostic 1 Kasım 1992 dünyaya gelen, Serie A kulübü Juventus ve Sırbistan milli takımında sol orta saha, sol bek veya sol kanat oyuncusu olarak oynayan Sırp profesyonel futbolcudur.

Kostić, 2010 yılında 17 yaşındayken Radnički Kragujevac ile ilk profesyonel maçına çıktı. Bu, kulübün Sırbistan Birinci Ligi'nden Sırbistan Süper Ligi'ne yükselmesinden sonraydı. Kızılyıldız Belgrad , Anderlecht , Udinese ve Tottenham Hotspur dahil olmak üzere birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. 15 Nisan 2012'de Sportal'ın Süper Lig'in 24. haftasının ideal takımına ilk sol kanat oyuncusu olarak seçildi.

4 Nisan 2012'de Eredivisie ekibi Groningen ile sözleşme imzaladı ve sezon sonunda Haziran 2012'de Hollanda'ya taşındı. Groningen formasıyla ilk maçına 21 Ekim 2012'de çıktı. Çok az süre aldıktan sonra Kostić sonunda 2013-14 Eredivisie'nin başından itibaren umut vadeden bir potansiyel göstermeye başladı ; NEC'e karşı bir gol pası attığı muhteşem bir maçın ardından medyanın dikkatini çekti ve ardından 25 Ağustos'ta Go Ahead Eagles'a karşı iki gol pası atarak oyun kurma konusundaki ününe ün kattı.

Son olarak 20 Ekim 2013'te Kostić, Groningen formasıyla ilk golünü PSV Eindhoven'a karşı 1-0 kazanılan maçta attı. Kostić, Avrupa Ligi elemelerinin ikinci turunda Aberdeen FC ile 0-0 berabere kaldıktan sonra bir medya röportajı nedeniyle eleştiri aldı. Maçtan sonra "Eve mutlu gidiyoruz, yapmamız gerekenlerin yüzde 80'ini yaptık" diyerek rekor kırdı. Groningen, İskoç kulübüne karşı Euroborg'da 1-2 berabere kaldı. Aberdeen kanat oyuncusu Jonny Hayes daha sonra "Sözlerini boğazlarına tıkıştırmaktan oldukça mutluydum" dediği aktarıldı.