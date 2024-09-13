Borussia Dortmund 4-2 Heidenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET) Nuri Şahin durdurulamıyor!

Almanya Bundesliga'da 3. hafta maçında Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, sahasında Heidenheim'ı konuk etti. Mücadele Dortmund'un 4 gollük üstünlüğü ile sonuçlandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2024- 23:41