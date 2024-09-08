Gelen tepkiler Vagner Love'u ağlattı!

Vagner Love'ın formasını giydiği Avai, Brezilya Serie B'nin 25. haftasında konuk ettiği Sport Recife'ye 2-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından saha içinde röportaj veren Love, muhabir soru sorarken taraftarlardan gelen tepkiler üzerine cevap vermeden röportaj alanını terk etti ve tribünlere yöneldi.
GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ
Taraftarlarla tartışan 40 yaşındaki futbolcu, Avai'nin basın sorumlusunun araya girmesiyle tribünlerin önünden uzaklaştı ve kaptanlık pazubendini çıkartak gözyaşları içinde soyunma odasına yöneldi.