Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Narin Güran için taziye mesajları

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Narin Güran için taziye mesajları

Spor kulüpleri, Diyarbakır'da kaybolan ve 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması sonrası, 8 yaşındaki Narin için taziye mesajları yayımladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2024- 14:40