Azerbaycan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan sahasında İsveç'i konuk edecek.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Azerbaycan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan ile İsveç karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Azerbaycan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - İsveç maçı 5 Eylül Perşembe günü 19.00'da oynanacak. Maç TV 8,5 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

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