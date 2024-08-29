ÜLKE PUANI YÜKSELDİ! İşte Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçından sonra oluşan son durum....

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş play-off turu 3-3'ün rövanş maçında konuk ettiği Lugano'yu 5-1'le geçerek turnuvaya katılmaya hak kazandı. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Başakşehir ise St. Patrick's Athletic'i 2-0 mağlup etti ve turnuvaya katılma başarısı gösterdi. Trabzonspor ise 1-1 biten karşılaşma ardından St. Gallen'e penaltılar sonrasında mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Temsilcilerimizin maçlarının ardından ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 23:17 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024- 23:18