UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA'nın en önemli organizasyonlarından olan Avrupa Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Sporseverler, kura çekiminin ne zaman, nerede ve hangi kanalda yapılacağına dair araştırmalar yapıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.08.2024- 09:48