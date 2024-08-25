Real Madrid Real Valladolid maçı CANLI İZLE (R. Madrid-Valladolid canlı anlatım) | Arda Güler ilk 11'de!

İspanya La Liga'nın 2. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Real Valladolid ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelede milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de başlıyor. Eflatun-beyazlılar bu maçı kazanarak hata yapmak istemiyor. Real Madrid-Real Valladolid maçına dair tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 17:07