Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Süper Kupa Finali

Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Süper Kupa Finali

UEFA Süper Kupa Finali'nde heyecan dorukta. Real Madrid ile Atalanta kupanın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. Dev final öncesinde birçok detay araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2024- 14:41