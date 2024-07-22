U19 Milli Futbol Takımı'mız UEFA Avrupa U19 Şampiyonası finallerinde Danimarka ile kozlarını paylaşacak. Seaview Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye U19 - Danimarka U19 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Milli Takım'ımız, Danimarka ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Danimarka maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Danimarka maçı 22 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - DANİMARKA MAÇI CANLI İZLE