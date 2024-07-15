Copa America şampiyonu Arjantin!

Copa America heyecanı sona erdi. Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ile turnuvanın sürpriz ekibi Kolombiya Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Stadyuma kaçak girişler sebebiyle yaklaşık 30 dakika ertelenen müsabakada Arjantin kazanan taraf oldu. Arjantin adına golü Martinez kaydetti. Arjantin karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Müsabakayı kazanmayı başaran Arjantin kupanın sahibi oldu. Messi sakatlandı ve gözyaşları ile oyunu terk etti.

DI MARIA'DAN DUYGUSAL VEDA

Copa America final maçında 117 dakika sahada kalan Angel Di Maria gözyaşlarına hakim olamadı. Son kez Copa America maçına çıkan Di Maria duygusal anlar yaşadı.

KOLOMBİYA DİRENEMEDİ!

90 dakika gol sesi çıkmayan müsabakada Kolombiya, 117. dakikada golü ağlarında buldu. Arjantin bu sonuçla sahadan 1-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. 97. dakikada oyuna giren Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı şık gol ile şampiyonluğu getirdi.

ARJANTİN 16. ŞAMPİYONLUĞUNU ELDE ETTİ

Tangocular, Kupa Amerika'da 16. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvanın en başarılı takımı Arjantin, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021'in ardından 2024'te de kupayı müzesine götürdü.

SAKATLANAN LİONEL MESSİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Messi, karşılaşmanın 64. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki oyuncunun yerine 66. dakikada Nicolas Gonzalez oyuna dahil oldu. Lionel Messi, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Messi'nin ilk yarıda darbe aldığı sağ ayak bileğine buz tedavisi yapıldığı gözlendi.

KARŞILAŞMA 1 SAAT 23 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

2024 Kupa Amerika finali, biletsiz taraftarların stada giriş yapmak istemesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı. Karşılaşmanın başlangıç saati (TSİ 03.00), stat dışında yaşanan izdiham sebebiyle birçok kez değiştirildi. Müsabakanın başlama vuruşu, güvenlik önlemlerinin alınması ve biletli taraftarların tribünlerdeki yerlerini almasının ardından 1 saat 23 dakika sonra yapıldı. ABD polisinin, kural dışı davranış gerekçesiyle birçok taraftarı gözaltına aldığı öğrenildi.

SHAKIRA KONSER VERDİ

Kupa Amerika finalinin devre arasında dünyaca ünlü sanatçı Shakira, konser verdi. Kolombiyalı sanatçı, saha ortasına kurulan platformda verdiği konserde şarkılarını seslendirdi.