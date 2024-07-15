A Milli futbolcu Arda Güler'in transferi hakkında sıcak bir gelişme yaşanıyor. İtalyan devi Milan, EURO 2024'te yıldızlaşan Real Madrid'li genç isme talip olmuştu. Real Madrid'in transferle ilgili kararı ise netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid Türk yıldızı Arda Güler hakkında transfer kararını verdi.

Daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı kiralayan Milan'ın bu kez Arda Güler için de devrede olduğu iddia edilmişti.

İspanyol basını Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid, milli oyuncuyu kadroda tutmak istediği için Milan'ın teklifini reddetti.

KROSS'UN AYRILIĞI TAKIMDA KALMASINI SAĞLADI

Arda Güler için Real Madrid'in kararı çok net. Arda'nın gitmesine izin vermek istemiyorlar. Ne kiralık ne de transfer olarak. Toni Kroos'un ayrılması orta sahada Türk oyuncunun adını taşıyan bir boşluk yarattı. Carlo Ancelotti, orta sahada rotasyon seçenekleri azaldığı için onu dikkate alacaktır." yanıtı verildi.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuşan genç oyuncu Real Madrid formasıyla 11 maçta görev alırken 6 gol kaydetti.